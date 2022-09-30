Малком решил получить гражданство РФ ради места для легионера в "Зените"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Малком заявил, что желание получить российское гражданство связано с целью освободить место в команде для иностранного игрока.

"В целом это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место еще для одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведет к тому, что будет польза для клуба, почему нет?" - приводит слова Малкома "Спорт-Экспресс".

Футболист затруднился предположить, получит ли он возможность играть за сборную России.

"Если честно, совершенно не представляю. Основная идея - освободить одно место для легионера в "Зените", - сказал 25-летний Малком.

Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019 года. В составе петербургского клуба он по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз – Кубок России.

Как сообщалось, Малком и его соотечественник, полузащитник "Зенита" Клаудиньо задумались о получении гражданства РФ.