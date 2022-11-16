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Роналду пропустит товарищеский матч с Нигерией из-за гастрита

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не сыграет в контрольной встрече с Нигерией из-за проблем со здоровьем, заявил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

"К завтрашнему дню он не будет готов, он отдыхает. Как вы знаете, что гастрит ослабляет игроков физически", - приводит слова Сантуша A Bola.

Матч Португалия – Нигерия пройдет 17 ноября в Лиссабоне и стартует в 21:45 мск. Матч пройдет в рамках подготовки португальцев к ЧМ-2022 в Катаре. На групповом этапе Португалия сыграет с Ганой (24 ноября, Уругваем (28 ноября) и Южной Кореей (2 декабря). Нигерия не отобралась на ЧМ.

футбол ЧМ-2022 Криштиану Роналду
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