Криштиану Роналду обвинил "Манчестер Юнайтед" в предательстве
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий "Манчестер Юнайтед" португалец Криштиану Роналду раскритиковал действия руководства английского футбольного клуба, в том числе в отношении него.
"Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь - не только тренер, но еще два-три человека. Я чувствовал, что меня предали.", - сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану. Слова футболиста приводит Daily Mail.
"Честно говоря, я не должен этого говорить. Но послушай, мне все равно. Люди должны слушать правду", - заявил спортсмен.
Как сообщалось, в октябре футболист был отстранен от тренировок за досрочный уход со стадиона во время матча.
По словам Роналду, он не относится с уважением к главному тренеру команды Эрику тен Хагу.
"Я не уважаю его, потому что он не проявляет уважения ко мне", - сказал Роналду.
Впрочем, досталось от португальца и предшественнику тен Хага в МЮ, немцу Ральфу Рангнику, временному тренеру команды перед назначением голландца.
"Я даже никогда не слышал о нем. Если ты не тренер, как ты собираешься быть тренером "Манчестер Юнайтед"?" - задается вопросом пятикратный обладатель "Золотого мяча". Перед назначением в МЮ Рангник непродолжительное время работал в московском "Локомотиве", где возглавлял отдел спорта и развития.
Роналду также посетовал, что после ухода из команды в 2013 году главного тренера сэра Алекса Фергюсона клуб остановился в развитии.
"Прогресс был нулевым", - сказал нападающий. Он указал на "некоторые вещи внутри клуба", которые мешают ему выйти на высший уровень по примеру "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".
Также португалец обратил внимание на критику в свой адрес со стороны экс-партнера по МЮ Уэйна Руни.
"Не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне", - сказал Роналду.
37-летний Роналду вернулся в МЮ летом 2021 года.