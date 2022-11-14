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Криштиану Роналду обвинил "Манчестер Юнайтед" в предательстве

Криштиану Роналду обвинил "Манчестер Юнайтед" в предательстве
Фото: Ricardo Larreina/Europa Press via Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий "Манчестер Юнайтед" португалец Криштиану Роналду раскритиковал действия руководства английского футбольного клуба, в том числе в отношении него.

"Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь - не только тренер, но еще два-три человека. Я чувствовал, что меня предали.", - сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану. Слова футболиста приводит Daily Mail.

"Честно говоря, я не должен этого говорить. Но послушай, мне все равно. Люди должны слушать правду", - заявил спортсмен.

Как сообщалось, в октябре футболист был отстранен от тренировок за досрочный уход со стадиона во время матча.

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По словам Роналду, он не относится с уважением к главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

"Я не уважаю его, потому что он не проявляет уважения ко мне", - сказал Роналду.

Впрочем, досталось от португальца и предшественнику тен Хага в МЮ, немцу Ральфу Рангнику, временному тренеру команды перед назначением голландца.

"Я даже никогда не слышал о нем. Если ты не тренер, как ты собираешься быть тренером "Манчестер Юнайтед"?" - задается вопросом пятикратный обладатель "Золотого мяча". Перед назначением в МЮ Рангник непродолжительное время работал в московском "Локомотиве", где возглавлял отдел спорта и развития.

Роналду также посетовал, что после ухода из команды в 2013 году главного тренера сэра Алекса Фергюсона клуб остановился в развитии.

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"Прогресс был нулевым", - сказал нападающий. Он указал на "некоторые вещи внутри клуба", которые мешают ему выйти на высший уровень по примеру "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

Также португалец обратил внимание на критику в свой адрес со стороны экс-партнера по МЮ Уэйна Руни.

"Не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне", - сказал Роналду.

37-летний Роналду вернулся в МЮ летом 2021 года.

футбол Манчестер Юнайтед МЮ Криштиану Роналду
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