Рублев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATP

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от норвежца Каспера Рууда в матче 1/2 финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Результат встречи – 6:2, 6:4 в пользу Рууда.

Рууд является четвертой ракеткой мира, Рублев – седьмой.

В результате норвежец стал вторым финалистом турнира. В решающем матче в воскресенье он сыграет с восьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Джокович пятикратный победитель Итогового турнира. Столько же раз соревнование выигрывали американец Пит Сампрас и чех Иван Лендл. Рекордсмен – швейцарец Роджер Федерер, шесть титулов.

Из россиян турнир по разу выигрывали Николай Давыденко (2009г) и Даниил Медведев (2020).

Первая ракетка России (и пятая в мире) Медведев на этот раз не смог выйти в полуфинал, проиграв в своей группе все три матча.

ATP Finals-2022 проходит с 13 по 20 ноября с участием ведущих, согласно рейтингу, теннисистов. При этом соревнование проходит без первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Получившего травму спортсмена заменил Фриц.

Призовой фонд ATP Finals-2022 составляет рекордные 14 млн 750 тыс. долларов. Обладатель титула заработает более 2 млн 200 тыс. долларов. Если при этом он ни разу не проиграет, то его призовые увеличатся до 4 млн 740 тыс. 300 долларов.