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Джокович выиграл Итоговый турнир ATP и повторил рекорд Федерера

У сербского и швейцарского теннисистов здесь по шесть титулов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.

В рейтинге ATP Джокович занимает восьмое место, Рууд – четвертое.

Сербский теннисист повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера по числу титулов в Итоговых турнирах ATP, он выиграл соревнование в шестой раз. По пять раз триумфаторами турнира становились американец Пит Сампрас и чех Иван Лендл.

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Из россиян турнир по разу выигрывали Николай Давыденко (2009г) и Даниил Медведев (2020).

На групповом этапе Джокович выиграл все три матча, в том числе у россиян – Медведева и Андрея Рублева. Вместе с Рублевым серб вышел в полуфинал, где победил американца Тейлора Фрица. Рублев, в свою очередь, потерпел поражение от Рууда.

Что касается Медведева, на групповом этапе он проиграл все три матча и занял в квартете четвертое место.

Итоговый турнир проходит с участием ведущих, согласно рейтингу, теннисистов. При этом на этот раз он прошел без первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса: получившего травму спортсмена заменил Фриц.

Призовой фонд ATP Finals-2022 составил рекордные 14 млн 750 тыс. долларов. Из них Джоковичу как победителю досталось 4 млн 740 тыс. 300 долларов. Здесь учтен бонус за отсутствие поражений на турнире. В ином случае спортсмен получил бы около 2 млн 200 тыс. долларов.

теннис Новак Джокович
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