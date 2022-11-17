Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Российский теннисист потерпел второе поражение подряд, на этот раз от грека Циципаса

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса во втором туре Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Турине.

Результат встречи – 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1) в пользу Циципаса.

В рейтинге ATP Медведев занимает пятое место, Циципас – третье.

Спортсмены на турнире представляют "Красную группу". Для Медведева это второе поражение подряд на турнире, до этого он уступил своему соотечественнику Андрею Рублеву (№7 рейтинга ATP). Циципас одержал первую победу, ранее он проиграл восьмой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

16 ноября Джокович во втором туре победил Рублева.

В результате экс-первая ракетка мира Медведев лишился шансов на выход в полуфинал.

В третьем туре в "Красной группе" Медведев сыграет с Джоковичем, Рублев – с Циципасом, матчи пройдут 18 ноября.

ATP Finals-2022 проходит с 13 по 20 ноября с участием ведущих, согласно рейтингу, теннисистов мира. Спортсмены, занявшие в группах первое-второе места, выйдут в плей-офф. При этом соревнование проходит без первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Получившего травму спортсмена заменил девятая ракетка мира американец Тейлор Фриц.