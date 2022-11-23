Поиск
Реклама20idei.ru

У игрока сборной Саудовской Аравии после матча с Аргентиной выявили перелом челюсти

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Врачи диагностировали перелом челюсти у защитника сборной Саудовской Аравии Ясира Аль-Шахрани, столкнувшегося с вратарем своей команды Мохаммедом Аль-Овайсом во время матча чемпионата мира с Аргентиной в Катаре. Об этом сообщает Gulf Today.

Инцидент произошел в компенсированное ко второму тайму время матча, прошедшего 22 ноября. Вратарь, выбивая мяч после навеса аргентинцами в штрафную площадь, коленом врезался в лицо защитнику. Последнего унесли с поля на носилках.

У Аль-Шахрани, помимо перелома челюсти, обнаружены и переломы левых костей лица, ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство из-за внутреннего кровотечения.

Мохаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, распорядился, чтобы Ясир был доставлен на частном самолете в Германию.

Матч ("Интерфакс" вел его текстовую трансляцию) завершился сенсационной победой сборной Саудовской Аравии со счетом 2:1.

футбол ЧМ-2022 Катар Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент ФК "Урал" предложил пересмотреть систему Fan ID

Президент ФК "Урал" предложил пересмотреть систему Fan ID
ЧМ-2022

Сборная Франции разгромила Австралию в матче чемпионата мира

Сборная Франции разгромила Австралию в матче чемпионата мира

СКА забросил шесть шайб в ворота ЦСКА в матче КХЛ

ЧМ-2022

Сборные Мексики и Польши сыграли вничью на ЧМ-2022

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду
ЧМ-2022

Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в матче ЧМ по футболу

Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в матче ЧМ по футболу
ЧМ-2022

Месси стал первым аргентинцем в истории, забившим на четырех ЧМ

ЧМ-2022

Месси начинает свой путь на ЧМ. Онлайн матча Аргентина - Саудовская Аравия

Месси начинает свой путь на ЧМ. Онлайн матча Аргентина - Саудовская Аравия

Уэльс сыграл вничью с США в матче ЧМ по футболу

Уэльс сыграл вничью с США в матче ЧМ по футболу

Сборная Нидерландов победила Сенегал на ЧМ-2022

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });