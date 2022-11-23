У игрока сборной Саудовской Аравии после матча с Аргентиной выявили перелом челюсти

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Врачи диагностировали перелом челюсти у защитника сборной Саудовской Аравии Ясира Аль-Шахрани, столкнувшегося с вратарем своей команды Мохаммедом Аль-Овайсом во время матча чемпионата мира с Аргентиной в Катаре. Об этом сообщает Gulf Today.

Инцидент произошел в компенсированное ко второму тайму время матча, прошедшего 22 ноября. Вратарь, выбивая мяч после навеса аргентинцами в штрафную площадь, коленом врезался в лицо защитнику. Последнего унесли с поля на носилках.

У Аль-Шахрани, помимо перелома челюсти, обнаружены и переломы левых костей лица, ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство из-за внутреннего кровотечения.

Мохаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, распорядился, чтобы Ясир был доставлен на частном самолете в Германию.

Матч ("Интерфакс" вел его текстовую трансляцию) завершился сенсационной победой сборной Саудовской Аравии со счетом 2:1.