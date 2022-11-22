Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в матче ЧМ по футболу

Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария Фото: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины потерпели поражение от команды Саудовской Аравии в матче первого тура проходящего в Катаре чемпионата мира.

Результат – 2:1 в пользу Саудовской Аравии.

На 10-й минуте Лионель Месси, реализовав пенальти, вывел сборную Аргентины вперед. Он стал первым аргентинцем в истории, забившим мяч на четырех чемпионатах мира. Ранее он отличился на чемпионатах мира в 2006, 2014 и 2018 годах.

На 48-й минуте Салех Аль Шехри сравнял счет, на 53-й Салем Аль-Давсари забил победный для Саудовской Аравии мяч.

При этом главный судья матча словенец Славко Винчич отменил три гола сборной Аргентины из-за положения "вне игры".

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Команды представляют группу С. Во вторник свой матч проведут другие ее участники - сборные Польши и Мексики, их встреча стартует в 19:00 мск.

Во втором туре Аргентина 26 ноября сыграет с Мексикой (начало - 22:00 мск), Саудовская Аравия в тот же день - с Польшей (16:00).

ЧМ в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.