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Минский ХК "Динамо" обыграл одноклубников из Москвы, прервав серию поражений

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты минского "Динамо" на домашнем льду победили одноклубников из Москвы и прервали долгую серию поражений.

Счет встречи составил 4:3. "Подопечные Крэйга Вудкрофта уступали в ходе встречи - 1:2, но благодаря удачному розыгрышу большинства сумели перехватить инициативу", - сообщает Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

От "зубров" шайбы забили Павел Варфоломеев, Владимир Алистров, Роман Горбунов и Виталий Пинчук. Авторами голов в московском "Динамо" стали Егор Мартынов (дважды) и Александр Скоренов.

28 ноября команды снова встретятся в поединке, на этот раз в Москве.

хоккей ХК Динамо
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