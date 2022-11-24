Минский ХК "Динамо" обыграл одноклубников из Москвы, прервав серию поражений
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты минского "Динамо" на домашнем льду победили одноклубников из Москвы и прервали долгую серию поражений.
Счет встречи составил 4:3. "Подопечные Крэйга Вудкрофта уступали в ходе встречи - 1:2, но благодаря удачному розыгрышу большинства сумели перехватить инициативу", - сообщает Национальный олимпийский комитет Белоруссии.
От "зубров" шайбы забили Павел Варфоломеев, Владимир Алистров, Роман Горбунов и Виталий Пинчук. Авторами голов в московском "Динамо" стали Егор Мартынов (дважды) и Александр Скоренов.
28 ноября команды снова встретятся в поединке, на этот раз в Москве.