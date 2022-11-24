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Матч в первой лиге российского футбола впервые пройдет с использованием VAR

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Игра между тульским "Арсеналом" и калининградской "Балтикой" станет первым матчем Мелбет Первой лиги, на которой будет работать система VAR, сообщает в четверг пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"По результатам работы на тестовом матче и после консультаций с клубами и лигой РФС примет решение о возможности использования видеоассистентов арбитра на других матчах Первой лиги", - говорится в сообщении.

"Мы последовательно ведем работу над внедрением системы VAR в профессиональные соревнования под эгидой Российского футбольного союза. С 20-го тура в тестовом режиме VAR будет работать и на матчах Первой лиги. На прошлой неделе еще 6 российских арбитров получили лицензии ФИФА для работы с VAR, поэтому у нас достаточно судей, чтобы справиться с возросшим количеством матчей", - отметил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"В ходе зимней паузы департамент судейства совместно с лигой выработает принципы выбора матчей, в которых будет использоваться система во второй части сезона", - добавил он.

Впервые в истории чемпионатов России система VAR была использована на матче РПЛ "Динамо" - "Рубин" в 2019 году. В настоящий момент система работает на матчах Мир Российской Премьер-лиги и пути РПЛ FONBET Кубка России.

футбол РФС
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