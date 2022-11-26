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Гол и передача Месси принесли Аргентине победу над Мексикой на ЧМ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу одержала победу над соперниками из Мексики во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Матч в Лусаиле завершился со счетом 2:0. Аргентинская команда вышла вперед после точного удара Лионеля Месси из-за пределов штрафной на 64-й минуте. Второй гол Аргентины забил Энцо Фернандес (87) с передачи Месси.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча

Сборная Аргентины набрала 3 очка и поднялась на второе место в таблице группы C. Лидером группы является сборная Польши - в ее активе 4 очка. На третьей позиции идет Саудовская Аравия, команда набрала 3 очка и уступает Аргентине по разнице забитых и пропущенных мячей. Мексика замыкает таблицу (1 очко).

В заключительном третьем туре группового этапа Аргентина встретится с Польшей, Мексика - с Саудовской Аравией, матчи запланированы на 30 ноября.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022
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