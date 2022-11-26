Месси на грани вылета. Онлайн матча Аргентина - Мексика
Аргентина - Мексика. 0:0
Похоже, разгоняются аргентинцы. Надеюсь, до перерыва мы станем свидетелями яркого отрезка!
Если вдруг вы не знали
Под перекладину закручивал Месси мяч с острого угла! Вратарь Очоа поймал мяч!
Аргентинец Де Пауль получил жесткий удар по ногам недалеко от углового флажка справа от штрафной. Месси готовится выполнить штрафной удар
Анхель Ди Мария разогнался к штрафной мексиканцев слева, заработал угловой
Немного юмора
Месси бьет головой - после свистка и выше ворот
Обменялись навесами соперники. Обе подачи неудачные, за ворота летел мяч
Почти полтайма позади, команды на двоих нанесли только один удар - и тот неточный. Тот удар был по воротам сборной Аргентины
Счет пока 0:0
Мексиканец Нестор Араухо наказан желтой карточкой за грубый подкат
Разыграли мяч мексиканцы, бить не стали. Зато потом последовала подача на вратарскую площадь. Там голкипер поймал мяч, пусть и не безупречно
Штрафной зарабатывает сборная Мексики метрах в 27 от ворот соперника. Почти по центру ворот
Мартинес запорол свою атаку, врезавший в игрока из мексиканского стана
Мексиканские футболисты контролируют мяч на половине поля соперника
Честно говоря, с первых минут я ожидал от Аргентины агрессивного натиска, сотню ударов по воротам с близкого и среднего расстояний, настолько головокружительных комбинаций, что игроки сборной Мексики просят их заменить прямо сейчас. Но ничего такого пока не вижу
Совсем не держится мяч у аргентинцев - не знаю, порадовал я вас этим наблюдением или нет
Эктор Эррера мог замыкать подачу в ближний угол. Но не дотянулся мексиканец до мяча!
Неудачная была подача от углового флажка. Правда, через некоторое время Мексика получает право на штрафной удар с левого фланга атаки
Угловой будет у ворот сборной Аргентины. Мексиканцы вовсе не планируют коротать время исключительно в обороне
Сборная Мексики умудрилась сфолить в своей же контратаке. Вега задел аргентинского игрока Монтиэля локтем в лицо. Тот некоторое время полежал на газоне, игра возобновилась
Аргентинцы прощупывают оборону соперника, прижав его в штрафной площади
В последний раз команды пересекались в сентябре 2019 года Тогда в товарищеской игре победила Аргентина - 4:0
Матч начался! С вами - Владимир Нардин!
Главный судья - Даниэле Орсато из Италии. Той самой, чья сборная второй раз подряд не смогла пробиться на ЧМ
Команды уже вышли на поле. Сейчас будут звучать гимны стран
Сборная Мексики начинает матч в таком составе: Гильермо Очоа, Сесар Монтес, Несстор Араухо, Эктор Морено, Кевин Альварес, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Луис Чавес, Хесус Гальярдо, Ирвин Лосано, Эрнесто Вега.
Стартовый состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Родриго Де Пауль, Гвидо Родригес, Анхель Ди Мария, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес.
Аргентине сегодня никак нельзя проигрывать. Да и ничья настроения не добавит
Сегодня поляки победили аравийцев - 2:0. И положение в группе С теперь таково: 1.Польша - 4 очка, 2.Саудовская Аравия - 3, 3.Мексика - 1, 4.Аргентина - 0.
Это будет игра второго тура. В первом туре Аргентина сенсационнейше проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2. Мексика сыграла вничью с Польшей - 0:0
В 22:00 начнется суперматч Аргентина - Мексика!
"Интерфакс" продолжает цикл текстовых трансляций матчей проходящего в Катаре чемпионата мира!
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