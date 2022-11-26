Месси на грани вылета. Онлайн матча Аргентина - Мексика

12'

Честно говоря, с первых минут я ожидал от Аргентины агрессивного натиска, сотню ударов по воротам с близкого и среднего расстояний, настолько головокружительных комбинаций, что игроки сборной Мексики просят их заменить прямо сейчас. Но ничего такого пока не вижу