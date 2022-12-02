Девять норвежских лыжников попали в топ-10 в гонке на этапе Кубка мира
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Норвежские лыжники стали триумфаторами гонки на 10 км свободным стилем c раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Победу одержал Ивер Андерсен, преодолевший дистанцию за 21 минуту 12,6 секунды.
Второе и третье места заняли его соотечественники Дидрик Тенсет (отставание – 2,8 секунды) и Ханс Кристер Холунд соответственно (9,1).
Всего в топ-10 попали девять лыжников из Норвегии. Единственным представителем другой страны стал британец Эндрю Масгрейв. Он показал четвертое время с отставанием в 12,5 секунды.
Российские лыжники в Кубке мира не участвуют из-за санкций.