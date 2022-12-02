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Девять норвежских лыжников попали в топ-10 в гонке на этапе Кубка мира

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Норвежские лыжники стали триумфаторами гонки на 10 км свободным стилем c раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Победу одержал Ивер Андерсен, преодолевший дистанцию за 21 минуту 12,6 секунды.

Второе и третье места заняли его соотечественники Дидрик Тенсет (отставание – 2,8 секунды) и Ханс Кристер Холунд соответственно (9,1).

Всего в топ-10 попали девять лыжников из Норвегии. Единственным представителем другой страны стал британец Эндрю Масгрейв. Он показал четвертое время с отставанием в 12,5 секунды.

Российские лыжники в Кубке мира не участвуют из-за санкций.

лыжные гонки лыжный спорт
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