В ОКР заявили о праве спортивных федераций менять юрисдикцию с европейской

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России ведет переговоры со спортивными федерациями о переходе в азиатские конференции и призывает не спешить с принятием решений, заявил "Интерфаксу" президент ОКР Станислав Поздняков.

"Мы находимся в стадии переговоров с нашими федерациями на эту тему, очевидным фактором является сложная логистика для участия в соревнованиях на территории Европы, это будет накладывать отпечаток на решения, о переходе под другую континентальную юрисдикцию, которые федерации будут принимать самостоятельно", - сказал Поздняков.

"Что касается Олимпийского комитета России, то мы понимаем, что спешка в этом вопросе не к чему, мы должны найти единственно верное и сбалансированное решение", - добавил он.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что союз рассмотрит вопрос перехода в Азиатскую конференцию.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до своих турниров россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.