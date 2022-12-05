Капризов повторил клубный рекорд "Миннесоты" в НХЛ

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российский нападающий Кирилл Капризов повторил высшее клубное достижение "Миннесоты" в Национальной хоккейной лиге.

Он отличился голом в гостевом матче против "Далласа" в регулярном чемпионате НХЛ, тем самым продлив серию результативных для себя игр (с учетом голов и голевых передач) до 12. Этот рекорд установил Михаэль Гранлунд в сезоне-2016/17, через пять лет высшее достижение повторил Кевин Фиала.

Матч закончился победой "Миннесоты со счетом 6:5 (1:0, 3:1, 1:4) в пользу "Миннесоты". Она вела с разницей в четыре шайбы, позволила сопернику отыграться. Основное время и овертайм завершились, в серии буллитов успех сопутствовал "Миннесоте".