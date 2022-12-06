Минспорт утвердил ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ утвердило изменение лимита на иностранных игроков в Континентальной хоккейной лиге со следующего сезона.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале интернет-портале правовой информации, лимит на легионеров ужесточается с пяти до трех иностранных хоккеистов в заявке на матч.

Помимо этого, сокращается число иностранных игроков, которых можно вносить в заявку на матчи Всероссийской хоккейной лиги - ВХЛ и ВХЛ-Б: с четырех до трех.

Новый лимит будет действовать с 1 августа 2023 года.

Ранее изменение в правилах об иностранных игроках анонсировал министр спорта Олег Матыцин.