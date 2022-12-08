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Капризов побил два рекорда "Миннесоты" в НХЛ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Российский нападающий Кирилл Капризов стал автором двух новых высших командных достижения "Миннесоты" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Он забросил шайбу в ворота "Калгари" в регулярном чемпионате НХЛ, серия матчей с результативными действиями Капризова достигла 13.

Предыдущий рекорд – 12 матчей - установил Михаэль Гранлунд в сезоне-2016/17, через пять лет высшее достижение повторил Кевин Фиала.

Помимо этого, Капризов продлил серию игр со своими голами до семи. По шесть матчей подряд ранее голы в составе "Миннесоты" проводили Брайан Ролстон (2007/08) и Нино Нидеррайтер (2017/18).

Между тем, гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Калгари". Результат встречи - 5:3 (0:2, 3:0, 2:1).

Олимпийский чемпион-2018 Капризов перешел в "Миннесоту" из ЦСКА летом 2020 года и установил ряд рекордов североамериканского клуба. В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист набрал 33 (17+16 по системе "гол+пас") очка в 25 матчах, а за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в целом – 192 (91+101) в 161 матчах.

хоккей НХЛ Кирилл Капризов
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