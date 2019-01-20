Кирилл Капризов: с амбициями играть в НХЛ у меня все хорошо

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В воскресенье в Казани пройдет традиционный Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В столице Татарстана корреспондент "Интерфакса" Владимир Нардин встретился с одним из участников предстоящей игры нападающим московского ЦСКА 21-летним Кириллом Капризовым. Автор гола, принесшего российским хоккеистам золото ОИ в Пхенчхане, рассказал о своих впечатлениях о Матчах звезд КХЛ, в которых он ранее уже сыграл, о болельщиках, о жизни после Олимпиады и о планах сыграть в Национальной хоккейной лиге.

- Вы не впервые играете в Матче звезд. Можете вспомнить впечатления от первого участия здесь в 2016 году?

- Все здорово прошло, на высоком уровне. Тогда я еще молодой был, ничего не знал, а тут уже знаю, что и как.

- А по зрительской атмосфере можно провести аналогии?

- Везде отличная атмосфера, везде народ умеет встретить – это же Россия. Тем более я был в Казани, в Уфе на Матче звезд: народ очень гостеприимный.

- С каким настроем хоккеист Кирилл Капризов выйдет на Матч звезд в Казани: во что бы то ни стало победить или просто показать яркую игру?

- Хочу кайфануть, поиграть в хоккейчик. И спокойно, с удовольствием сделать что-нибудь красивенькое, пасы, например.

- КХЛ в рамках проекта "Бесценная лига" периодически определяет ее "Бесценного болельщика". Каким в вашем понимании должен быть лучший болельщик?

- Каждый болельщик очень важен, болельщики – это очень хорошо. Бывает, в игре нет эмоций, а они тебе эти эмоции придают с трибун: появляется больше энергии и становится проще играть.

- В хоккее и футболе поклонники той или иной команды разделяются на фанатов и так называемых "кузьмичей", спокойных болельщиков. Какая сторона вам ближе?

- И те и другие должны быть, и те и другие очень важны. Фанатский сектор активно ведет себя на трибунах, а кому-то нравится просто сидеть и смотреть Если какой-нибудь дедушка придет на игру, он же не будет прыгать и кричать со всеми. Так что должен быть и фанатский сектор и обычные болельщики.

- Между тем, в нынешнем сезоне фанаты ЦСКА отказались от посещения домашних матчей.

- Честно говоря, не знаю, что и как там случилось (армейских фанатов не устроил тот факт, что домашнюю арену клуб делит с московским "Спартаком" - ИФ). Дай бог, чтобы все было хорошо и фанатов было больше.

- Но их отсутствие хоть как-то сказалось на вашей игре?

- В последнее время у ЦСКА было много выездных матчей и наших болельщиков на этих играх как раз было много. В Минске было человек двести, в Ярославле тоже много.

- Для вас, триумфатора Пхенчхана-2018, насколько круто изменилась жизнь после Олимпиады?

- Да ничего, если честно, не поменялось. Так же живу, играю, тренируюсь – ничего особенного. Может, просто больше внимания ко мне стало. С этим надо справляться, правильно относиться к этому.

- Об этом и хотел спросить. Были ли какие-то нестандартные ситуации: например, фанаты дежурили у вашего подъезда, чтобы увидеть вас, или соседи ловили момент, чтобы с вами прокатиться на лифте?

- Ничего экстремального не было. Тем более во двор ко мне просто так не попадешь (смеется), там охранники сидят и всех подряд не впускают. А так, повторюсь, появилось гораздо больше внимания. Но было непривычно и это естественно.

- ЦСКА традиционно является одним из фаворитов Кубка Гагарина. Кого видите в качестве основных конкурентов?

- Команд хороших много. Вот плей-офф начнется, тогда и будет видно. Сейчас же выводы делать рано.

- Недавно ЦСКА едва не установил рекорд по продолжительности победной серии в КХЛ, но остановился на отметке 18 матчей (рекорд принадлежит петербургскому СКА: 20 победных игр подряд). Близость рекорда как-то довлела над вами?

- Нет, вообще. Об этой серии, в принципе, мы и не думали, просто играли каждый матч.

- Как в целом оцените уровень организации КХЛ?

- На такие вопросы мне несвойственно отвечать, главное – в хоккей играть. А так – не знаю, что и сказать, не мне судить. В Континентальной хоккейной лиге все хорошо, но жалко, конечно, что Новокузнецк (родной город Капризова - ИФ) среди участников КХЛ не представлен (смеется).

- Как у вас с амбициями играть в Национальной хоккейной лиге?

- Все хорошо (смеется)! Конечно, хочу там играть, я уже давно задрафтован "Минессотой".

Золотой гол Кирилла Капризова. В ассистентах Никита Гусев и Вячеслав Войнов. Отличная комбинация и шайба в воротах! #РоссияГермания pic.twitter.com/AgOlv8K3mG — Анатолий Власов 🇷🇺 (@AnatolyVlasov87) February 25, 2018

Матч звезд КХЛ начнется в 16:00 мск. Накануне в Казани прошло Мастер-шоу с участием ведущих игроков Континентальной хоккейной лиги в целом и Кирилла Капризова - в частности.