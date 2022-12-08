РФС не планирует пересматривать лимит на легионеров

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз не видит причин для изменения действующего лимита на легионеров, сообщает пресс-служба РФС.

"В связи с большим количеством запросов. Между РФС и Минспортом действует соглашение о реализации комплекса мер по развитию футбола. Оно предусматривает, в том числе, регулярный анализ эффективности действующего лимита на легионеров. На последней встрече между руководителями министерства и РФС, состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет", - говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Ранее сообщалось, что министерство спорта РФ утвердило изменение лимита на иностранных игроков в Континентальной хоккейной лиге с 1 августа 2023 года.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале интернет-портале правовой информации, лимит на легионеров ужесточается с пяти до трех иностранных хоккеистов в заявке на матч.

С сезона-2022/2023 в Мир Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров "13+12", по которому в командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. На поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.