Нидерланды - Аргентина. Онлайн
Победитель выйдет в полуфинал ЧМ, где сыграет с Хорватией
Подача в штрафную - и звучит свисток судьи. Фол в нападении
У Нидерландов право на штрафной удар. Мяч расположен рядом с углом штрафной площади
Месси получил мяч на линии штрафной, развернулся и пробил низом! Вратарь ловит!
Ожидаю теперь более интересной игры. Голландцам теперь надо будет творить, рисковать, открываться. У Аргентины будет больше простора в нападении, будет больше возможности на контратаках
Месси получил мяч, сделал пару резких движений в сторону линии штрафной и.... Нет, не пробил! Он тонким пасом выложил мяч на Науэеля Молину. Тот касанием обработал мяч, приблизился к голкиперу Андресу Нопперту и пробил мимо него! Аргентина ведет в счете!
ГООООООЛ! Что творит Лионель Месси (с) !!!
Нидерланды - Аргентина. 0:1
У Аргентины вырисовывается преимущество по ударам - 3:1 (2:1 - в створ)
Контратака сборной Аргентины. Де Пауль получил мяч за пределами штрафной и нанес какой-никакой удар в створ. Вратарь поймал
Кто-то из тренерского штаба сборной Аргентины получил желтую карточку. За выброс мяча на поле. Скучно же, можно понять нарушителя
Завтра пройдут еще два четвертьфинала: Марокко – Португалия (начало – 18:00 по московскому времени) и Англия – Франция (22:00)
Депай и Бергвейн помешали друг другу, пытаясь с одним мячом ворваться в штрафную Аргентины. Бил в итоге Бергвейн - неудачно: мимо ворот
0:0
Выше ворот!
УДАР!
Месси подхватил мяч и бежит к штрафной!
Потеряли мяч нидерландские футболисты
Нидерланды зарабатывают угловой
0:0 до сих пор в матче
Главный судья матча - испанец Антонио Лаос
"Оранжевые" побывали в атаке. Чуть удачи - и, глядишь, смогли бы хотя бы пробить. А так - пока подачи с одного фланга штрафной и в обратном направлении
Один удар за 15 минут на две команды (да и тот не в створ) - такое себе удовольствие
Месси увидел Акунью слева от штрафной нидерландской сборной и сделал ему пас. Тот отправил мяч направо. Вроде как подача, но такая, что зацепиться за мяч было невозможно никому - ни своим, ни чужим. Болельщики да, зацепились, мяч прилетел к ним. Но по крайней мере мы увидели хоть что-то интересное
Казалось, что у Аргентины будет контратака, но нет притормозили южноамериканцы. Идет унылая перепасовка в районе центральной линии
В очень невысоком темпе двигаются футболисты
Аргентинцы развивали атаку по левому флангу, дело даже дошло до прострела. Прерванного через мгновение защитником
Матч начался!
Стартовые составы команд
Нидерланды: Андрис Нопперт, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дензел Думфрис, Дейли Блинд, Мартен де Рон, Френки де Фонг, Коди Гакпо, Мемфис Депай, Стивен Бергвейн
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Алистер, Хулиан Альварес, Лионель Месси.
Победитель встречи в полуфинале сыграет с Хорватией, которая...
Игра начнется в 22:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира Нидерланды - Аргентина!
Добрый вечер, уважаемые любители футбола!