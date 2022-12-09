Нидерланды - Аргентина. Онлайн

10'

Месси увидел Акунью слева от штрафной нидерландской сборной и сделал ему пас. Тот отправил мяч направо. Вроде как подача, но такая, что зацепиться за мяч было невозможно никому - ни своим, ни чужим. Болельщики да, зацепились, мяч прилетел к ним. Но по крайней мере мы увидели хоть что-то интересное