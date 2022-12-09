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Нидерланды - Аргентина. Онлайн

Победитель выйдет в полуфинал ЧМ, где сыграет с Хорватией

Нидерланды - Аргентина. Онлайн
Фото: Alex Pantling/Getty Images

41'
Удаление

Подача в штрафную - и звучит свисток судьи. Фол в нападении

41'
Удаление

У Нидерландов право на штрафной удар. Мяч расположен рядом с углом штрафной площади

40'

Месси получил мяч на линии штрафной, развернулся и пробил низом! Вратарь ловит!

38'

Ожидаю теперь более интересной игры. Голландцам теперь надо будет творить, рисковать, открываться. У Аргентины будет больше простора в нападении, будет больше возможности на контратаках

36'

Месси получил мяч, сделал пару резких движений в сторону линии штрафной и.... Нет, не пробил! Он тонким пасом выложил мяч на Науэеля Молину. Тот касанием обработал мяч, приблизился к голкиперу Андресу Нопперту и пробил мимо него! Аргентина ведет в счете!

35'

ГООООООЛ! Что творит Лионель Месси (с) !!!

35'
Гол!!!

Нидерланды - Аргентина. 0:1

33'

У Аргентины вырисовывается преимущество по ударам - 3:1 (2:1 - в створ)

31'

Контратака сборной Аргентины. Де Пауль получил мяч за пределами штрафной и нанес какой-никакой удар в створ. Вратарь поймал

27'
Желтая карточка

Кто-то из тренерского штаба сборной Аргентины получил желтую карточку. За выброс мяча на поле. Скучно же, можно понять нарушителя

27'

Завтра пройдут еще два четвертьфинала: Марокко – Португалия (начало – 18:00 по московскому времени) и Англия – Франция (22:00)

24'

Депай и Бергвейн помешали друг другу, пытаясь с одним мячом ворваться в штрафную Аргентины. Бил в итоге Бергвейн - неудачно: мимо ворот

23'

0:0

23'

Выше ворот!

23'

УДАР!

23'

Месси подхватил мяч и бежит к штрафной!

22'

Потеряли мяч нидерландские футболисты

21'

Нидерланды зарабатывают угловой

19'

0:0 до сих пор в матче

18'
Удаление

Главный судья матча - испанец Антонио Лаос

16'

"Оранжевые" побывали в атаке. Чуть удачи - и, глядишь, смогли бы хотя бы пробить. А так - пока подачи с одного фланга штрафной и в обратном направлении

15'

Один удар за 15 минут на две команды (да и тот не в створ) - такое себе удовольствие

13'

10'

Месси увидел Акунью слева от штрафной нидерландской сборной и сделал ему пас. Тот отправил мяч направо. Вроде как подача, но такая, что зацепиться за мяч было невозможно никому - ни своим, ни чужим. Болельщики да, зацепились, мяч прилетел к ним. Но по крайней мере мы увидели хоть что-то интересное

8'

Казалось, что у Аргентины будет контратака, но нет притормозили южноамериканцы. Идет унылая перепасовка в районе центральной линии

5'

В очень невысоком темпе двигаются футболисты

3'

Аргентинцы развивали атаку по левому флангу, дело даже дошло до прострела. Прерванного через мгновение защитником

1'

Матч начался!

Стартовые составы команд

Нидерланды: Андрис Нопперт, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дензел Думфрис, Дейли Блинд, Мартен де Рон, Френки де Фонг, Коди Гакпо, Мемфис Депай, Стивен Бергвейн

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Алистер, Хулиан Альварес, Лионель Месси.

Победитель встречи в полуфинале сыграет с Хорватией, которая...

Игра начнется в 22:00 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира Нидерланды - Аргентина!

Добрый вечер, уважаемые любители футбола!

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