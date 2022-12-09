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Хорватия по пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Хорватии завоевали путевку в полуфинал чемпионата мира, победив в серии пенальти Бразилию.

Основное время встречи в Эр-Райяне завершилось со счётом 0:0.

В дополнительное время команды также не выявили победителя - 1:1. За Бразилию забил Неймар (105-я минута). В составе Хорватии отличился Бруно Петкович (117).

В серии пенальти точнее были игроки из Хорватии - 4:2.

В полуфинале они встретятся с победителем матча между Нидерландами и Аргентиной, который начнётся в 22:00 мск.

Хорватия била послематчевые пенальти во втором матче подряд - встреча 1/8 финала против Японии завершилась серией 11-метровых ударов. Бразилия в первом матче плей-офф обыграла Южную Корею (4:1).

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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