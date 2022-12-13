Суд оправдал Неймара по делу о переходе в "Барселону"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Испании вынес оправдательный приговор нападающему сборной Бразилии по футболу Неймару по делу, связанному с его переходом в "Барселону" в 2013 году, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

В заявлении суда говорится, что доказательств инкриминируемых футболисту фактов мошенничества при переходе нет.

Истцом являлась бразильская инвестиционная компания DIS, обвинившая Неймара, его отца и бывших руководителей "Сантоса" (откуда переходил Неймар) и "Барселоны" в намеренном искажении суммы трансфера. В результате, утверждали в DIS, компания получила заниженную сумму полагающихся ей выплат. DIS полагался процент от сделки как организации, владевшей частью прав на Неймара.

Трансфер Неймара из бразильского "Сантоса" в "Барселону", который состоялся в 2013 году, привлек внимание правоохранительных органов в январе 2014 года. В ходе расследования обвинения в мошенничестве были предъявлены экс-президенту каталонского клуба Хосепоу Марии Бартомеу. Клуб ранее утверждал, что заплатил за трансфер футболиста 17,1 млн евро, а также 40 млн евро в качестве зарплаты. Позднее, Бартомеу рассказал, что "Барселона" выплатила "Сантосу" более 86 млн евро.

Неймар уже предстал перед судом в 2017 году, однако, по информации источника, Национальный суд принял решение передать дело в Палату по уголовным делам. Бразильскому футболисту грозил тюремный срок от четырех до шести лет.

В августе 2017 года Неймар перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро.