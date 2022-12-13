Поиск
Реклама20idei.ru

Суд оправдал Неймара по делу о переходе в "Барселону"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Испании вынес оправдательный приговор нападающему сборной Бразилии по футболу Неймару по делу, связанному с его переходом в "Барселону" в 2013 году, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

В заявлении суда говорится, что доказательств инкриминируемых футболисту фактов мошенничества при переходе нет.

СпортХорватия по пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМХорватия по пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМЧитать подробнее

Истцом являлась бразильская инвестиционная компания DIS, обвинившая Неймара, его отца и бывших руководителей "Сантоса" (откуда переходил Неймар) и "Барселоны" в намеренном искажении суммы трансфера. В результате, утверждали в DIS, компания получила заниженную сумму полагающихся ей выплат. DIS полагался процент от сделки как организации, владевшей частью прав на Неймара.

Трансфер Неймара из бразильского "Сантоса" в "Барселону", который состоялся в 2013 году, привлек внимание правоохранительных органов в январе 2014 года. В ходе расследования обвинения в мошенничестве были предъявлены экс-президенту каталонского клуба Хосепоу Марии Бартомеу. Клуб ранее утверждал, что заплатил за трансфер футболиста 17,1 млн евро, а также 40 млн евро в качестве зарплаты. Позднее, Бартомеу рассказал, что "Барселона" выплатила "Сантосу" более 86 млн евро.

Неймар уже предстал перед судом в 2017 году, однако, по информации источника, Национальный суд принял решение передать дело в Палату по уголовным делам. Бразильскому футболисту грозил тюремный срок от четырех до шести лет.

В августе 2017 года Неймар перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро.

футбол Испания Бразилия Неймар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянин Бивол признан боксером года по версии WBA

Олимпийский комитет США выступил за участие россиян на ОИ, но без флага

Олимпийский комитет США выступил за участие россиян на ОИ, но без флага

Овечкин довел до 797 число голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Игравший за ЦСКА Марио Фернандес возобновил карьеру в Бразилии

Игравший за ЦСКА Марио Фернандес возобновил карьеру в Бразилии

Поляк Блахович после ничьей с Анкалаевым призвал дать пояс UFC россиянину

Поляк Блахович после ничьей с Анкалаевым призвал дать пояс UFC россиянину

Бой россиянина Анкалаева и поляка Блаховича за пояс UFC завершился вничью

ЧМ-2022

Сборная Франции победила Англию и стала полуфиналистом ЧМ

ЧМ-2022

Англия - Франция. Онлайн

Англия - Франция. Онлайн
ЧМ-2022

Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ
ЧМ-2022

Марокко - Португалия. Онлайн

Марокко - Португалия. Онлайн
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });