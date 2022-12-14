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Карякин продолжит игровую карьеру и в случае избрания на пост главы ФШР

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин не будет завершать игровую карьеру в случае победы на выборах президента Федерации шахмат России.

"Сложно будет совмещать, но в последние годы я ездил по регионам, давал сеансы одновременной игры, то есть по сути занимался развитием шахмат. Если будет официальная позиция, то это даст мне новые возможности", - сказал Карякин на пресс-конференции.

Также он заявил, что не имеет планов становиться депутатом.

"Я бы хотел сосредоточиться на шахматах, пост руководителя ФШР для меня более понятный. Депутат - пока не мое, может в будущем", - отметил он.

Выборы главы федерации шахмат России (ФШР) пройдут 17 декабря в Москве. Кандидатами на пост руководителя ФШР являются действующий глава организации, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов, а также гроссмейстер Карякин.

Кандидатуру Филатова выдвинули федерации шахмат Москвы и соответствующие организации почти двух десятков регионов РФ. Кандидатуру Карякина выдвинула федерация шахмат Чеченской Республики.

Нынешний глава ФШР Филатов руководит организацией с 2014 года.

шахматы Сергей Карякин
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