Овечкин зарегистрировал торговую марку в честь погони за рекордом НХЛ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин зарегистрировал торговую марку THE GR8 CHASE, сообщает ESPN.

Марка, название которой переводится на русский язык как "Великая погоня", приурочена к гонке Овечкина за многолетним рекордом Национальной хоккейной лиги.

Россиянин в настоящее время занимает третье место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В его активе 800 шайб. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894), второе – Горди Хоу (801).

В самом названии - THE GR8 CHASE - кроется тройной смысл, отсылающий к прозвищу Овечкина ("Великая восьмерка"), прозвищу Гретцки ("Великий") и погоне Овечкина за историей.

Ближайший матч "Вашингтон" проведет в ночь на 16 декабря (начало – 3:00 мск) против "Далласа". В день игры в Вашингтоне ожидается продажа лицензионной продукции под новой маркой.