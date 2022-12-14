Овечкин оформил хет-трик и довел число своих голов в НХЛ до 800

Александр Овечкин в раздевалке после матча против "Чикаго Блэкхоукс" Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Овечкин достиг отметки в 800 своих голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

В матче против "Чикаго" капитан "Вашингтона" забросил три шайбы, а столичная команда смогла добиться победы со счетом 7:3 (2:1, 2:1, 3:1).

В результате российский нападающий приблизился к Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатах НХЛ. У ныне покойного канадца 801 гол. На первом месте находится еще один канадец, уже завершивший карьеру Уэйн Гретцки (894).

Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 16 декабря по московскому времени, начало - 3:00 мск.

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира.