"Нью-Йорк Рейнджерс" восьмой раз подряд признан самым дорогим клубом НХЛ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "Нью-Йорк Рейнджерс" получил статус самого дорогого клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2022 году по версии Forbes, сообщается на сайте журнала.

Стоимость "Рейнджерс" оценивается в $2,2 млрд, что на 10 процентов больше чем годом ранее. На вершине рейтинга клуб располагается восьмой год подряд.

"Нью-Йорк Рейнджерс" - четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, в последний раз команда выигрывала этот трофей в 1994 году. В нынешнем сезоне в составе "Рейнджерс" задействованы, в том числе, российские игроки - вратарь Игорь Шестеркин, нападающие Виталий Кравцов и Артемий Панарин.

В топ-10 самых дорогих клубов НХЛ также присутствуют "Торонто" ($2 млрд), "Монреаль" ($1,85 млрд), "Чикаго" ($1,5 млрд), "Бостон" ($1,4 млрд), "Лос-Анджелес" ($1,3 млрд), "Эдмонтон" ($1,27 млрд), "Филадельфия" ($1,25 млрд), "Вашингтон" ($1,2 млрд), "Сиэтл" ($1,05 млрд).

Отмечается, что средняя стоимость клубов НХЛ впервые превысила отметки в $1 млрд и сейчас равна $1,03 млрд. Это на 19 процентов больше чем год назад.