Экс-наставник "Спартака" назван кандидатом в главные тренеры сборной Португалии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория стал претендентом на аналогичную должность в сборной Португалии, сообщает Esporte ao Minuto.

Называется вероятным увольнение нынешнего главного тренера сборной Фернанду Сантуша. Кадровое решение станет следствием вылета национальной команды из чемпионата мира-2022 в Катаре: в четвертьфинале турнира португальцы потерпели поражение от Марокко.

Также на пост главного тренера сборной Португалии претендуют еще несколько человек, включая Жозе Моуринью, Пауло Бенту, Карлуша Кейруша.

В настоящее время 52-летний Витория возглавляет сборную Египта, куда перешел после работы в московском "Спартаке". В российском клубе португалец проработал менее года. При нем команда финишировала на первом месте в группе Лиги Европы, однако неудачно играла в чемпионате России.

Между тем, Витория дважды приводил "Бенфику" к выигрышу чемпионата и Суперкубка Португалии, один раз – к триумфу в розыгрыше Кубка Португалии. Под его руководством "Ан-Наср" по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Саудовской Аравии.