Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Марокко завоевали путевку в 1/2 финала чемпионата мира в Катаре.
В четвертьфинальном матче в Дохе марокканцы нанесли поражение Португалии – 1:0.
На 42-й минуте гол провел Юссеф Эн-Несири.
В полуфинале турнира Марокко сыграет с победителем матча Англия – Франция. Эти команды свой четвертьфинальный матч проведут в субботу, начало – 22:00 мск.
Сборная Марокко стала первой в истории национальной командой из Африки, пробившейся в полуфинал.
Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.