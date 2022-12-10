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Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Марокко завоевали путевку в 1/2 финала чемпионата мира в Катаре.

В четвертьфинальном матче в Дохе марокканцы нанесли поражение Португалии – 1:0.

На 42-й минуте гол провел Юссеф Эн-Несири.

В полуфинале турнира Марокко сыграет с победителем матча Англия – Франция. Эти команды свой четвертьфинальный матч проведут в субботу, начало – 22:00 мск.

Сборная Марокко стала первой в истории национальной командой из Африки, пробившейся в полуфинал.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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