Российский "Газпром экспорт" стал генеральным спонсором ХК "Динамо-Минск"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российская компания "Газпром экспорт" стала генеральным спонсором хоккейного клуба "Динамо-Минск", соответствующая информация появилась на сайте белорусского ХК.

Ранее генеральным спонсором минского ХК "Динамо" была компания "Беларуськалий", сейчас ее упоминание в разделе "Наши партнеры и спонсоры" на сайте "Динамо-Минск" отсутствует, при этом клуб официально о смене генерального спонсора не сообщал.

ООО "Газпром экспорт", дочернее предприятие "Газпрома", до выхода рижского "Динамо" из КХЛ в марте текущего года являлось генеральным спонсором латвийской команды.

ХК "Динамо-Минск" в настоящее время занимает 8-е место из 11 в Западной конференции КХЛ.