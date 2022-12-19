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НХЛ признала Овечкина лучшим игроком недели

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

СпортОвечкин оформил хет-трик и довел число своих голов в НХЛ до 800Овечкин оформил хет-трик и довел число своих голов в НХЛ до 800Читать подробнее

За отчетный период российский форвард набрал 5 (3+2 по системе "гол+пас") очков в трех матчах результативности и стал третьим в истории регулярных чемпионатов НХЛ игроков, достигшим отметки в 800 голов.

На первом месте в списке снайперов в истории НХЛ располагается канадец Уэйн Гретцки (894 гола), на втором – его соотечественник Горди Хоу (801).

В ночь на вторник 37-летний Овечкин может перекрыть достижение Хоу в выездном матче "Вашингтона" против "Детройта".

Второй звездой недели признан нападающий "Баффало" Тэйдж Томпсон, набравший 8 (4+4) очков в трех играх. В тройку лучших также попал норвежский форвард "Миннесоты" Матс Цуккарелло, он набрал 8 (5+3) очков в четырех играх.

хоккей НХЛ Александр Овечкин
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