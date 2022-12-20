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Поздняков сообщил о попытках международного сообщества добиться отмены санкций к РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Санкции, наложенные на российских и белорусских спортсменов, вредят международному спортивному сообществу, оно ищет пути их отмены, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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"17 декабря истек срок санкций, решение Спортивного арбитражного суда нами полностью выполнены, иных правовых оснований нет. Мы не дали ни единого повода для нападок, вместе с тем остались узнаваемой команды. Но есть рекомендации МОК, выпущенные в феврале по политическим мотивам. Сейчас они наносят ущерб МОК и мировому сообществу", - сказал Поздняков в ходе Олимпийского собрания во вторник.

"Необходима последовательная отмена ограничений, что признают МОК и участники международного олимпийского движения. Пересмотр подходов и поиск путей нельзя не отметить", - сказал Поздняков.

"Вопрос возвращения наших спортсменов, участие в отборе на Олимпиаду я обсуждал лично с Бахом. Ни разу не прозвучали намека на то, что спортсменов из РФ не хотят видеть. Мы делаем все, чтобы наши спортсмены были готовы в любой момент вернуться на международную арену и составить там конкуренцию", - добавил он.

Олимпийское собрание проходит в Москве во вторник.

ОКР Олимпийский комитет России Станислав Поздняков
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