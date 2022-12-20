Поздняков сообщил о попытках международного сообщества добиться отмены санкций к РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Санкции, наложенные на российских и белорусских спортсменов, вредят международному спортивному сообществу, оно ищет пути их отмены, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"17 декабря истек срок санкций, решение Спортивного арбитражного суда нами полностью выполнены, иных правовых оснований нет. Мы не дали ни единого повода для нападок, вместе с тем остались узнаваемой команды. Но есть рекомендации МОК, выпущенные в феврале по политическим мотивам. Сейчас они наносят ущерб МОК и мировому сообществу", - сказал Поздняков в ходе Олимпийского собрания во вторник.

"Необходима последовательная отмена ограничений, что признают МОК и участники международного олимпийского движения. Пересмотр подходов и поиск путей нельзя не отметить", - сказал Поздняков.

"Вопрос возвращения наших спортсменов, участие в отборе на Олимпиаду я обсуждал лично с Бахом. Ни разу не прозвучали намека на то, что спортсменов из РФ не хотят видеть. Мы делаем все, чтобы наши спортсмены были готовы в любой момент вернуться на международную арену и составить там конкуренцию", - добавил он.

Олимпийское собрание проходит в Москве во вторник.