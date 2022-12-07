Поздняков не увидел предпосылок к продлению санкций CAS на российский спорт

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Санкции Спортивного арбитражного суда (CAS), наложенные на российский спорт в 2020 году, вряд ли будут продлены, однако остаются рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"17 декабря истекают действия санкций международного спортивного арбитража, наложенных по результатам процесса между ВАДА и РУСАДА в 2020 году. Достаточно много спекуляций по этому поводу, но нет никаких предпосылок к тому, чтобы какие-либо ограничения в отношении наших национальных символов или представительства РФ были бы продлены. Решение CAS в этой части исполнено, иных судебных исков нет", - сказал Поздняков в ходе своего выступления на исполкоме ОКР в среду.

"Санкции CAS прекратят свое действие. Но в силе остаются рекомендации МОК, выпущенные в феврале по политически мотивам, и с каждым днем вредят МОК и всему олимпийскому сообществу. Отстранения противоречат олимпийской Хартии, как и любым иным регламентирующим документам. Это понимают наши коллеги, ситуация беспрецедентная и требует немедленной отмены антигуманных ограничений", - добавил он.

В декабре 2020 года CAS вынес решение по спору между ВАДА и Российским антидопинговым агентством, по которому РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА. По решению CAS, россиянам было запрещено демонстрировать флаг и гимн на Олимпиадах сроком на два года. Кроме этого, РФ была не в праве в течение двух лет претендовать на проведение у себя Кубков мира и Олимпиад. Также санкции были наложены на ряд чиновников.

МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям МОК.