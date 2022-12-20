Президент ФИФА предложил проводить чемпионаты мира раз в три года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил за проведение чемпионатов мира раз в три года, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что на эту идею Инфантино вдохновил коммерческий и спортивный успех завершившегося 18 декабря в Катаре ЧМ-2022. Выручка от проведения турнира составила рекордные 7,1 млрд евро, что почти на 1 млрд больше чем на ЧМ-2018 в России.

Ожидается, что изменения произойдут не раньше 2030 года, поскольку переговоры по международному календарю к окончанию указанной даты практически завершены.

В настоящее время чемпионаты мира проводятся традиционно раз в четыре года.

Ранее Инфантино анонсировал проведение с 2025 года клубного чемпионата мира с участием 32 команд. В настоящее время в чемпионате мира среди клубов участвуют лишь победители турниров в рамках конфедераций.