Глава ФИФА подтвердил проведение клубного ЧМ с участием 32 команд

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Чемпионат мира среди клубов по новому формату впервые пройдет в 2025 году, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Это будет клубный чемпионат мира с участием 32 команд, который будет проводиться каждые четыре года, и первый розыгрыш состоится летом 2025 года", - приводит слова Инфантино Daily Mail.

В настоящее время в чемпионате мира среди клубов участвуют лишь победители турниров в рамках конфедераций.