Семененко стал чемпионом России по фигурному катанию

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Евгений Семененко завоевал золото проходящего в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию в соревновании мужчин.

Он заработал 295,07 балла по сумме оценок за короткую (99,15) и произвольную (195,92) программы. Произвольный прокат фигуристов прошел в пятницу.

Вторым стал Петр Гуменник, у него также 295,07 балла по сумме оценок. Однако он уступил Семененко по оценке за произвольную программу – 190,60. Короткая программа Гуменника оценена в 104,47 балла.

Бронзу завоевал Александр Самарин – 282,40 (96,57 за короткую и 185,83 за произвольную программы).

Выигравший чемпионат России Семененко является победителем командного чемпионата мира в составе сборной России.