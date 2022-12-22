Фигуристы Мишина и Галлямов превзошли рекорд мира на чемпионате России

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в мире в короткой программе в соревновании пар на проходящем в Красноярске чемпионате России.

Их прокат судьи оценили в 85,37 балла, что превышает нынешний рекорд мира. В настоящий момент высшее достижение принадлежит китайской паре Суй Вэницзин/Хань Цун – 84,41 балла. Они его установили на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Однако результат Мишиной и Галлямова не будет зачтен в качестве нового рекорда мира, поскольку Международный союз конькобежцев не учитывает данные национальных чемпионатов.