Бывший наставник "Енисея" Горлов стал главным тренером футбольного клуба "Пари НН"
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Главным тренером футбольного клуба "Пари НН" стал бывший наставник красноярского "Енисея" Артем Горлов, сообщает сайт нижегородской команды.
В нынешнем сезоне под руководством Горлова "Енисей" вел борьбу за выход в премьер-лигу с "Рубином", "Балтикой" и "Аланией".
В 2020 году Горлов возглавлял латвийский "Локомотив Даугавпилс", который вывел в высшую лигу.
11 ноября "Пари Нижний Новгород" расстался с Михаилом Галактионовым. Исполняющим обязанности главного тренера до настоящего времени был Антон Хазов.
"Пари НН" в текущем сезоне Российской премьер-лиги занимает 12-е место (19 очков в 17-ти играх).