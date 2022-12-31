Бывший наставник "Енисея" Горлов стал главным тренером футбольного клуба "Пари НН"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Главным тренером футбольного клуба "Пари НН" стал бывший наставник красноярского "Енисея" Артем Горлов, сообщает сайт нижегородской команды.

В нынешнем сезоне под руководством Горлова "Енисей" вел борьбу за выход в премьер-лигу с "Рубином", "Балтикой" и "Аланией".

В 2020 году Горлов возглавлял латвийский "Локомотив Даугавпилс", который вывел в высшую лигу.

11 ноября "Пари Нижний Новгород" расстался с Михаилом Галактионовым. Исполняющим обязанности главного тренера до настоящего времени был Антон Хазов.

"Пари НН" в текущем сезоне Российской премьер-лиги занимает 12-е место (19 очков в 17-ти играх).