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Бывший наставник "Енисея" Горлов стал главным тренером футбольного клуба "Пари НН"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Главным тренером футбольного клуба "Пари НН" стал бывший наставник красноярского "Енисея" Артем Горлов, сообщает сайт нижегородской команды.

В нынешнем сезоне под руководством Горлова "Енисей" вел борьбу за выход в премьер-лигу с "Рубином", "Балтикой" и "Аланией".

В 2020 году Горлов возглавлял латвийский "Локомотив Даугавпилс", который вывел в высшую лигу.

11 ноября "Пари Нижний Новгород" расстался с Михаилом Галактионовым. Исполняющим обязанности главного тренера до настоящего времени был Антон Хазов.

"Пари НН" в текущем сезоне Российской премьер-лиги занимает 12-е место (19 очков в 17-ти играх).

Пари НН Енисей Артем Горлов Локомотив Даугавпилс Михаил Галактионов
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