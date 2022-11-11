Галактионов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Пари НН"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Михаил Галактионов объявил об отставке с поста главного тренера футбольного клуба "Пари НН" (Нижний Новгород).

Свое решение 38-летний специалист озвучил в пятницу после победного матча 17-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (3:2).

"Хочу поблагодарить губернатора, гендиректора, всю нашу команду за ту работу, страсть, веру в то, что мы хотели привнести, игровую идею, стилистику. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу в Нижнем Новгороде на положительной, хорошей ноте. Мы расстаемся друзьями", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".

"Пари НН" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Галактионов возглавил команду летом нынешнего года.