Промес и Мозес пропустят первый сбор "Спартака" в ОАЭ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Четыре игрока "Спартака" пропустят первый тренировочный в 2023 году сбор команды в ОАЭ, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Полузащитник Виктор Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропустит первый сбор и присоединится к партнерам позже. В Дубае также не будут работать защитники Николай Рассказов и Миха Мевля, которые, вероятно, продолжат карьеру в других клубах", - говорится в сообщении.

"Нападающий Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста", - подчеркнули в клубе.

Главный тренер Гильермо Абаскаль включил в состав делегации 27 футболистов:

вратари - Михаил Волков, Александр Максименко, Александр Селихов и Антон Шитов;

защитники - Максим Веденеев, Георгий Джикия, Дмитрий Иванников, Леон Классен, Павел Маслов, Мацей Рыбус и Никита Чернов;

полузащитники - Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Иван Пяткин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич и Виталий Шитов;

нападающие - Кейта Бальде, Павел Мелёшин, Шамар Николсон и Александр Соболев.

Подготовка команды в Эмиратах будет разбита на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби. На первом сборе "Спартак" проведет два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января нашим соперником станет софийский "Левски", 28 февраля — "Ботев" из Пловдива.

В Абу-Даби "Спартак" сыграют в коммерческом турнире РПЛ с "Ростовом", "Краснодаром" и "Сочи".

Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.