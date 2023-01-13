Поиск

Промес и Мозес пропустят первый сбор "Спартака" в ОАЭ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Четыре игрока "Спартака" пропустят первый тренировочный в 2023 году сбор команды в ОАЭ, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Полузащитник Виктор Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропустит первый сбор и присоединится к партнерам позже. В Дубае также не будут работать защитники Николай Рассказов и Миха Мевля, которые, вероятно, продолжат карьеру в других клубах", - говорится в сообщении.

СпортЭксперты РФС сочли ошибкой решение не удалять игрока "Спартака" Промеса за дракуЧитать подробнее

"Нападающий Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста", - подчеркнули в клубе.

Главный тренер Гильермо Абаскаль включил в состав делегации 27 футболистов:

вратари - Михаил Волков, Александр Максименко, Александр Селихов и Антон Шитов;

защитники - Максим Веденеев, Георгий Джикия, Дмитрий Иванников, Леон Классен, Павел Маслов, Мацей Рыбус и Никита Чернов;

полузащитники - Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Иван Пяткин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич и Виталий Шитов;

нападающие - Кейта Бальде, Павел Мелёшин, Шамар Николсон и Александр Соболев.

Подготовка команды в Эмиратах будет разбита на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби. На первом сборе "Спартак" проведет два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января нашим соперником станет софийский "Левски", 28 февраля — "Ботев" из Пловдива.

В Абу-Даби "Спартак" сыграют в коммерческом турнире РПЛ с "Ростовом", "Краснодаром" и "Сочи".

Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.

футбол ФК Спартак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФИФА включила Месси, Холанда и Мбаппе в претенденты на звание игрока года

Australian Open-2023. Россияне узнали соперников

Australian Open-2023. Россияне узнали соперников

СМИ сообщили о цели саудовского клуба пригласить Месси

СМИ сообщили о цели саудовского клуба пригласить Месси

Глава Федерации футбола Франции уволен после скандала с Зиданом

Глава Федерации футбола Франции уволен после скандала с Зиданом

"Челси" арендовал у "Атлетико" нападающего Жоау Феликса

"Челси" арендовал у "Атлетико" нападающего Жоау Феликса

Ростовцев назначен вице-президентом СБР с опцией главного тренера сборной

Лидер "Дакара" в зачете грузовиков снялся с гонки из-за смерти сбитого им зрителя

Малкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

"Сочи" установил антирекорд в КХЛ по числу поражений подряд

СКА в восьмой раз подряд победил "Спартак" в КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });