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Эксперты РФС сочли ошибкой решение не удалять игрока "Спартака" Промеса за драку

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза усмотрела ошибку главного арбитра матча FONBET Кубка России Владимира Москалева "Зенит" - "Спартак", не удалившего спартаковца Квинси Промеса за участие в массовой драке, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее "Зенит" попросил оценить решения Москалева, который не стал удалять спартаковцев Квинси Промеса и Наиля Умярова.

"Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды "Спартак" Квинси Промеса после окончания основного времени матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определен тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении игрока "Зенита" Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника. Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды "Спартак" с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение", - говорится в решении комиссии.

При этом эксперты не усмотрели в действиях Умярова агрессии и согласились с решением Москалева.

Ранее "Зенит" и КДК РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Москалева в эпизодах с удалением с поля игроков Малкома и Вильмара Барриоса, после окончания основного времени матча.

Эксперты решили, что судья правильно удалил с поля Малколма, который "имея злой умысел, дважды совершил агрессивный толчок игрока соперника Квинси Промеса, который, по мнению членов комиссии, квалифицируется как короткий удар".

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"В связи с чем комиссия считает, что у судьи были достаточные основания для удаления данного игрока с поля с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение", - говорится в решении экспертов.

Также они согласились с удалением Барриоса. "Данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации, совершил несколько коротких ударов в область лица игрока соперника Квинси Промеса, используя при этом царапающие движения. Комиссия единогласно считает, что данный игрок обоснованно был удален судьей с поля с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение", - отмечается в решении.

Ранее в четверг КДК РФС дисквалифицировал шестерых игроков "Зенита" и "Спартака" на 6 матчей за драку в матче Кубка России.

На шесть матчей Кубка России дисквалифицированы футболисты "Зенита" Малколм, Родригао, Вильмар Барриос, а также игроки "Спартака" Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев. Все они были удалены после драки по ходу игры.

"Зенит" и "Спартак" также оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый за "неподобающее поведение команды".

Встреча состоялась 27 ноября в Санкт-Петербурге и закончилась победой "Зенита" в серии пенальти (основное время матча закончилось со счетом 0:0).

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