Валиеву лишат золота чемпионата России

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства решил аннулировать победный результат фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России в конце 2021 года, говорится в заявлении ВАДА.

Она показала лучший результат в произвольной программе и в итоге выиграла соревнования 25 декабря 2021 года. В этот день она и сдала пробу, о положительном результате которой стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине.

Как сообщалось, дисциплинарный комитет РУСАДА проинформировал ВАДА о невиновности российской фигуристки. Однако комитет все же решил аннулировать результат Валиевой на чемпионате России.