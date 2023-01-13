РУСАДА проинформировало ВАДА о невиновности Валиевой

ВАДА будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет РУСАДА признал невиновной российскую фигуристку Камилу Валиеву в нарушении антидопинговых правил, говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства.

"Российское антидопинговое агентство проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о том, что дисциплинарный трибунал РУСАДА вынес решение по делу фигуристки Камилы Валиевой. Трибунал установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это "никакой вины". Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 г.)" - говорится в тексте заявления.

ВАДА запросило копию полного мотивированного решения, которое оно рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса.

"Исходя из элементов дела, с которыми ВАДА уже знакомо, Агентство обеспокоено выводом об "отсутствии вины" и без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд, в зависимости от ситуации", - отмечается в заявлении ВАДА.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой содержались следы запрещенного вещества. К тому моменту спортсменка выиграла золото Олимпиады в Пекине в командном турнире в составе российской сборной. Проба же была сдана 25 декабря 2021 года.

Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады, где россиянка заняла уже четвертое место. Золотая награда командного турнира остается за сборной России, однако церемонию награждения в этой дисциплине было решено пока не проводить.

Позднее ВАДА выразило недовольства темпами расследования. В ноябре 2022 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства на ведение РУСАДА расследования нарушения антидопинговых правил Валиевой.

Поводом для иска стало отсутствие решения РУСАДА в установленный срок. ВАДА настаивает на четырехлетней дисквалификации фигуристки, а также аннулировании всех ее результатов, начиная с 25 декабря 2021 года.