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Футболист "Спартака" Рассказов приехал на сбор "Крыльев Советов"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Защитник "Спартака" Николай Рассказов приехал в расположение "Крыльев Советов" в Турции, сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Ожидается, что 25-летний футболист в скором времени подпишет с "Крыльями Советов" контракт.

"Это квалифицированный и опытный игрок, который прошел все юношеские и молодежные сборные. Играл со "Спартаком" в Лиге Европы. Мы высоко оцениваем его потенциал и знаем, что он может прогрессировать", - заявил главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.

Рассказов играл в "Спартаке" с 2017 года, в составе команды стал обладателем Кубка России. Также он защищал цвета тульского "Арсенала".

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