Парагвайский футболист Дуарте перешел в "Спартак"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Капитан "Серро Портеньо" Алексис Дуарте продолжит карьеру в московском "Спартаке", сообщает пресс-служба парагвайского футбольного клуба.

В ближайшее время 22-летний парагваец должен пройти медобследование и подписать контракт, который будет действовать до июня 2027 года.

Сумма трансфера должна составить около 5 миллионов долларов.

Дуарте является воспитанником "Серро Портеньо", в основном составе команды играл с января 2020 года. Он – двукратный чемпион Парагвая.