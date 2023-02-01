"Торпедо", "Локомотив" и ЦСКА вышли в плей-офф КХЛ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо", ярославский "Локомотив" и московский ЦСКА и обеспечили себе место среди участников плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

По итогам матчей в среду эти команды уже не опустятся ниже восьмого места в Западной конференции.

"Торпедо" дома обыграло уфимский "Салават Юлаев" - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0). Набрав 80 очков, нижегородская команда занимает второе место в турнирной таблице.

Строчкой ниже располагается "Локомотив" (78), в гостях выигравший у петербургского СКА - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

На четвертой ступени в Западной конференции находится ЦСКА (78), со счетом 7:4 (1:2, 3:1, 3:1) на своем льду одолевший пекинский "Куньлунь".

Возглавляет турнирную таблицу СКА (91), ранее уже гарантировавший путевку в плей-офф.