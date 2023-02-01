Поиск

"Торпедо", "Локомотив" и ЦСКА вышли в плей-офф КХЛ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо", ярославский "Локомотив" и московский ЦСКА и обеспечили себе место среди участников плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

СпортСКА стал первым участником плей-офф КХЛЧитать подробнее

По итогам матчей в среду эти команды уже не опустятся ниже восьмого места в Западной конференции.

"Торпедо" дома обыграло уфимский "Салават Юлаев" - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0). Набрав 80 очков, нижегородская команда занимает второе место в турнирной таблице.

Строчкой ниже располагается "Локомотив" (78), в гостях выигравший у петербургского СКА - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

На четвертой ступени в Западной конференции находится ЦСКА (78), со счетом 7:4 (1:2, 3:1, 3:1) на своем льду одолевший пекинский "Куньлунь".

Возглавляет турнирную таблицу СКА (91), ранее уже гарантировавший путевку в плей-офф.

хоккей КХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Африканские страны пригласили российских спортсменов на свои соревнования

"Челси" купил у "Бенфики" чемпиона мира за рекордную в истории АПЛ сумму

"Челси" купил у "Бенфики" чемпиона мира за рекордную в истории АПЛ сумму

Поздняков призвал НОК Украины отказаться от планов бойкота ОИ

Суд обязал Газизова вернуть "Спартаку" более 90 млн рублей

Футболист ЦСКА Гайч на правах аренды перешел в итальянскую "Верону"

Футболист ЦСКА Гайч на правах аренды перешел в итальянскую "Верону"

Скончался член Зала хоккейной славы НХЛ Бобби Халл

Джокович вновь возглавил мировой рейтинг, Медведев выбыл из топ-10

Джокович обыграл Циципаса в финале Australian Open

Джокович обыграл Циципаса в финале Australian Open

Для россиян и белорусов на Азиатских играх создадут спецсистему отбора на ОИ в Париже

Для россиян и белорусов на Азиатских играх создадут спецсистему отбора на ОИ в Париже

Белоруска Соболенко выиграла Australian Open-2023

Белоруска Соболенко выиграла Australian Open-2023
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });