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Футбольный клуб "Пумас" потребовал у арестованного Алвеса $5 млн компенсации

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Мексиканский футбольный клуб "Пумас" рассчитывает получить от бразильского защитника Дани Алвеса компенсацию в размере $5млн, сообщает UOL.

В январе "Пумас" расторг контракт с 39-летним футболистом, арестованном в Испании по обвинению в сексуальном насилии. Клуб сейчас ссылается на пункты трудового договора, предусматривающие санкции, если игрок стал фигурантом дела о допинге или любого скандала, который стал достоянием общественности; либо спортсмен стал причастен к действию, которое считается преступлением по законодательству в соответствующей стране.

20 января 39-летний Алвес был заключен под стражу по решению суда Барселоны. В освобождении под залог экс-защитнику сборной Бразилии было отказано.

Как сообщалось, в полицию обратилась девушка, которая рассказала, что он пристал к ней в одном из ночных клубов в Барселоне (где отдыхал футболист). Сам инцидент произошел еще в конце декабря.

Дани Алвес играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год и выиграл в ее составе множество национальных и международных титулов.

футбол Дани Алвес Мексика
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