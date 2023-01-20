Экс-футболист "Барселоны" Дани Алвес задержан по делу о домогательствах

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Дани Алвес задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах, сообщает Marca.

В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что он пристал к ней в одном из ночных клубов в Барселоне, где отдыхал футболист. Сам инцидент произошел еще в конце декабря.

К настоящему моменту 39-летнего Дани Алвеса, который уже дал показания в полицейском участке, доставили в суд.

Дани Алвес играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год и выиграл в ее составе множество национальных и международных титулов. Сейчас является игроком мексиканского клуба "УНАМ Пумас".