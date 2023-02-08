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Александр Кержаков возглавил кипрскую "Кармиотиссу"

Александр Кержаков возглавил кипрскую "Кармиотиссу"
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков стал главным тренером "Кармиотиссы", сообщает пресс-служба кипрского клуба.

Об условиях соглашения с 40-летним россиянином не сообщается.

Ранее Кержаков тренировал юношескую сборную России, клубы "Томь" и "Нижний Новгород". Значительную часть игровой карьеры провел в "Зените", где стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка России. В "Севилье" по разу выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании; в "Цюрихе" - Кубок Швейцарии.

"Кармиотисса", владельцем которого является россиянин Дмитрий Пунин, в настоящий момент занимает 10-е место в чемпионате Кипра. Ближайший матч команда проведет 9 февраля на выезде против "Аполлона" (7-е место).

футбол Александр Кержаков
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