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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Кержаков заявил, что остался без работы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Нижний Новгород" не стал продлевать соглашение с главным тренером Александром Кержаковым.

"На данный момент я не продлил контракт с клубом. Сегодня 1 июня. С первого числа я без работы", - приводит слова Кержакова "Спорт-Экспресс".

Трехкратный чемпион России с "Зенитом" и обладатель Кубка УЕФА с испанской "Севильей" в качестве игрока Кержаков возглавил "Нижний Новгород" летом 2021 года. В чемпионате-2021/22 команда при нем заняла 11-е место в чемпионате Российской премьер-лиги.

футбол Александр Кержаков
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