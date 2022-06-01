Главный тренер "Нижнего Новгорода" Кержаков заявил, что остался без работы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Нижний Новгород" не стал продлевать соглашение с главным тренером Александром Кержаковым.

"На данный момент я не продлил контракт с клубом. Сегодня 1 июня. С первого числа я без работы", - приводит слова Кержакова "Спорт-Экспресс".

Трехкратный чемпион России с "Зенитом" и обладатель Кубка УЕФА с испанской "Севильей" в качестве игрока Кержаков возглавил "Нижний Новгород" летом 2021 года. В чемпионате-2021/22 команда при нем заняла 11-е место в чемпионате Российской премьер-лиги.