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Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Бывший игрок сборной СССР по хоккею с мячом Георгий Канарейкин скончался в четверг в возрасте 72 лет, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

"Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Георгия Васильевича", - говорится в сообщении.

Значительную часть клубной карьеры Георгий Канарейкин провел в московском "Динамо". За 14 проведенных в составе этой команды сезонов он выиграл семь чемпионатов СССР, стал трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной СССР шесть раз выиграл чемпионат мира.

Помимо этого, Канарейкин защищал цвета московского "Динамо" в хоккее на траве.

хоккей с мячом
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